Интернет-магазин мебели в Брянске

Новости и Акции

Диван-кровать Сиэтл - Новинка

Диван-кровать Сиэтл - Новинка

31.05.2021

Диван Сиэтл - это предложение для покупателя, который ценит комфорт и изысканный дизайн, данный диван разработан ведущими дизайнерами фабрики «Браво мебель». Декоративным элементом, придающим ..
НОВИНКИ в категории "стулья кухонные", стулья в стиле "ЛОФТ".

НОВИНКИ в категории "стулья кухонные", стулья в стиле "ЛОФТ".

09.04.2021

В США и Европе стиль "лофт" популярен уже более полувека, а в Россию он стремительно ворвался всего пару лет назад и только начал занимать лидирующие позиции. Тем не менее многие кафе, рестораны и раз..
Новинка в категории "Кровати из массива", от лидера рынка по производству кроватей "Bravo мебель".

Новинка в категории "Кровати из массива", от лидера рынка по производству кроватей "Bravo мебель".

09.03.2021

Кровать Камилла выполнена из массива древесины хвойных парод. Скоро в продаже. ..
Спальный гарнитур «Бриз» - Новинка в интернет-магазине Мебель в Брянске

Спальный гарнитур «Бриз» - Новинка в интернет-магазине Мебель в Брянске

29.10.2020

НОВИНКА! Спальный гарнитур «Бриз»,  для тех, кто предпочитает теплые и уютные оттенки. Коричнево-кофейные цвета этой коллекции порадуют глаз после долгого дня, сделают пространство спальни бол..
Модульная система «РИО» - НОВИНКА

Модульная система «РИО» - НОВИНКА

22.06.2020

Горячая НОВИНКА! Модульная система «РИО». Коллекция мебели для гостиной в элегантном тоне Таксус/Смоки софт – это уникальное предложение для любителей экзотической красоты. Линейку РИО образуют шкаф..

О магазине

Интернет-магазин Мебель в Брянске предлагает только качественную мебель от надежных производителей. Купить их у нас может любой желающий.

Мы хотели, чтобы было просто выбрать мебель для дома по минимально возможной цене. Не обязательно дешевую мебель, нет, большой ассортимент товаров самых разных категорий по минимальной возможной цене.

Наш интернет-магазин Мебель в Брянске – чрезвычайно простой и удобный в использовании. 

Отзывы наших клиентов

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Артем Владимирович / 22.05.2021
Большое спасибо ребятам за оперативную доставку. Мебель как и заявлено, была в наличии на складе. Доставили быстро, рекомендую. ..
Наталья / 22.06.2020
Качественно и быстро! Бесплатно доставили по городу! Уже не одна покупка, цены приятно радуют!очень довольны, рекомендуем! Спасибо !..
Дмитрий / 14.01.2020
Большое спасибо за оперативную доставку, сегодня заказал, завтра уже привезли в Бежицу и бесплатно. ..
Константин / 09.12.2019
Большой выбор товаров, фильтрация удобная. Мененджеры отвечают быстро, помогают с заказом и консультируют!..
Олег М. / 19.12.2018
Качественно и быстро обслужили! Бесплатно доставили по городу! Цена приятно удивила. Всем рекомендую! Спасибо!..
Сегей / 19.12.2018
Хороший магазин!большой выбор!быстрая доставка!..

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